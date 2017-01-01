В России торговые сети заставят работать по новым правилам

В Госдуме разрабатывают новый законопроект, в рамках которого предлагается регулировать торговые сети в зависимости от их размера. Для этого нужно внести поправки к закону «О торговле».

Автором инициативы стал Депутат Госдумы, член фракции «Единой России» Дмитрий Юрков. Он предлагает разделить все розничные компании на малые (максимальная годовая выручка 4 млрд руб)., средние (не более 40 млрд руб.) и крупные сети (превышает 40 млрд руб.), и дать больше послаблений малым и средним компаниям, разрешив первым взимать плату с поставщиков, а вторым — диктовать условиям контрагентам.

Но против этих поправок выступили крупные риелторы, которые посчитали, что эти меры нарушают закон рыночной экономики, сообщает Коммерсант.

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