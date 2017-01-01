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Новость от 4 Сентября 2017

Безалкогольное пиво запретят рекламировать

Депутат от партии ЛДПР Сергей Фургал рассказал, что уже этой осенью в Госдуму внесут на рассмотрение законопроект, запрещающий рекламу безалкогольного пива.

По его словам,  агрессивная рекламная кампания направлена на привлечение молодой аудитории. При этом производители и потребители прекрасно понимают, что рекламируется по факту обычное пиво.

В частности эксперты фиксируют, что безалкогольное пиво в последние два года стало самой быстрорастущей категорией на падающем рынке – рост в 5,5%, сообщает газета Коммерсант.

В свою очередь пивовары выступают против этих мер, опасаясь снижения потребления  безалкогольного пива и остановки активного роста этого сегмента рынка.

Ранее мы рассказали, что эксперты Минздрава предложили повысить цену на водку до 300 рублей.

novokuznetsk.su

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