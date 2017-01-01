Новокузнецк в ожидании министра МЧС

В Новокузнецк приедут высокие гости из 22 стран мира. Сегодня, 4 сентября, стартует международная конференция горноспасателей на базе аэромобильного центра МЧС в Новоильинском районе.

Помимо иностранных делегаций, ожидается приезд высокопоставленных чинов, в том числе и министра МЧС Владимира Пучкова.

Международная горноспасательная конференция продлится до 7 сентября. Новокузнецк удостоился чести принимать гостей наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.

Участники конференции посетят не только национальный аэромобильный центр, но и ведущие предприятия угледобывающей промышленности Кузбасса.