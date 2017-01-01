Минтранс составил список бесплатной ручной клади

В Минтрансе решили конкретизировать понятие «ручная кладь» и перечислить вещи, которые можно взять на борт бесплатно.

Для этого создана специальная рабочая группа, в которую вошли члены общественных организаций, представители авиакомпаний и члены Совета Федерации.

В документе Минтранса уточняется, что сверх установленной нормы и без оплаты пассажир имеет право провозить портфель, дамскую сумку, верхнюю одежду; детское питание для ребёнка во время полёта; детскую люльку или коляску, лекарственные препараты; костыли, трости и др., складную кресло-коляску.

Вызывает много споров тот факт, что до сих пор непонятно, какое количество предметов можно пронести в самолет одновременно.

Для реализации нового законопроекта нужно внести поправки в федеральные авиационные правила. Ручную кладь ограничат 5 кг, но без учёта зонтов, тростей, одежды, букетов цветов, книг, фотоаппаратов, видеокамер, ноутбуков - за эти предметы придётся доплачивать отдельно.

При этом тарифную политику в отношении ручной клади компании будут устанавливать самостоятельно, сообщает газета Известия. При желании перевозчики могут разрешить бесплатный провоз багажа и 10, и 20 кг.

Напомним, все нововведения коснутся только тех, кто решит взять невозвратный билет.