У новокузнечан появилась ещё одна добрая традиция

У жителей Новокузнецка появилась ещё одна добрая традиция - устраивать 1 сентября «Фестиваль знаний».

Учителя, школьники и их родители после праздничных линеек отправились отмечать праздник в парк им. Гагарина.

Для всех желающих были организованы мастер-классы, спортивные соревнования и развлекательные игры. Была даже открыта малая инженерная лаборатория, в которой ребятишки всех возрастов пытались собрать из подручных инструментов компьютер. Вдобавок после длинных каникул, детям решили напомнить и правила дорожного движения.

В парк отмечать День знаний пришли не только семьями, но и целыми классами, сообщает 10 канал.

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