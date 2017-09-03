Глава Россельхознадзора рассказал, как производители обманывают россиян

По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, чаще всего производители обманывают россиян, указывая неточный срок производства товара.

«Производители считают, что если продукт был сделан во второй половине 16 числа, то можно ставить дату с указанием 17-го числа. Ведь после производства товар ещё пролежит на складе несколько часов, а до потребителя дойдёт только через сутки, это в идеальном варианте. Хотя в ветеринарном документе должно быть именно 16-е число. Это проблема, которую может решить только введение обязательной электронной ветеринарной сертификации, тогда такие махинации уже не пройдут", - рассказал Данкверт Российской газете.