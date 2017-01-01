На Ильинке появятся физкультурно-оздоровительный комплекс и лыжная база

Замглавы по строительству Виталий Солоненко в ответ на запрос Novokuznetsk.su о развитии Новоильинского района рассказал, какие объекты могут появиться там в ближайшие годы.

Один из пустырей на проспекте Запсибовцев может украсить физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36x18 метров.

«Проект рекомендован Министерством спорта, туризма и молодежной политики к применению субъектам РФ и предусматривает размещение на первом этаже комплекса универсального игрового зала для проведения учебно-тренировочных и оздоровительных занятий, соревнований по нескольким игровым видам спорта: баскетбол, волейбол, бадминтон, теннис. На втором этаже предусмотрен тренажерный зал на 20 человек. Проект получил положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости и планируется к реализации в 2018 году», - сообщил замглавы по строительству.

После реализации проекта лыжной базы севернее микрорайона 20 Новоильинка сможет по праву называться самым спортивным районом города. Эскизный проект рассмотрели члены Градостроительного Совета, которые одобрили его с замечаниями и направили на доработку и повторное рассмотрение.