Россияне стали реже умирать

Демографы заметили положительную тенденцию – в России снизилась смертность. По итогам первого полугодия 2017-ого ушло из жизни 23,7 тыс. человек, что на 2,3 % меньше, чем за такой же период прошлого года, сообщает Росстат.

Смертность населения достигла 12,7 человека на тысячу населения (за 7 месяцев 2016 года было 13 человек на тысячу), уточнила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Умирать реже стали и от болезней системы кровообращения и от раковых новообразований, болезней органов дыхания и пищеварения. Снизилась смертность и от внешних причин, в том числе от ДТП. А в 43 регионах страны смертность младенцев не превышает показатели развитых стран», - передаёт слова министра здравоохранения Российская газета.

Она отметила, что в этом году удерживается исторический минимум показателя младенческой смертности - 5,3 на тысячу родившихся живыми. Эти показатели уже соответствует лучшим мировым результатам. В частности, за 2017-ый год умерло на 21,5 тысячи трудоспособных человек меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

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