Какую медтехнику использовать дома – отвечает специалист

В нашем детском садике – он на Ильинке – родителей попросили найти рециркулятор. Не знаю, как где, но дошкольные учреждения Новокузнецка такими приборами, увы, никто не обеспечивает, а они действительно нужны – везде, где находится много людей, а тем более детей. Рециркулятор дезинфицирует воздух, уничтожает бактерии, вирусы, грибы, споры – и малыши не болеют. А мамы не сидят месяцами на больничном.

В общем, очень полезная вещь. Вот только голову пришлось сломать, где же взять этот прибор у нас в городе? Может, можно где-то заказать? К счастью, безошибочная женская интуиция привела наш родительский комитет в «Медтехнику», где нашёлся не только рециркулятор, но и просто гигантский выбор полезных вещей для домашнего использования. Я тут даже «синюю лампу» купила. Такой меня мама в детстве лечила – и цена невысокая.

Честно говоря, я была удивлена, что всё это есть в «Медтехнике». Как и многие, я считала, что эти товары предназначены для медицинских учреждений. Стала задавать вопросы. И на все получила ответы.

На вопросы отвечает Лариса Покоса – управляющая розничными магазинами "Медтехника":

– Лариса Аркадьевна, какие ещё полезные приборы можно использовать для оздоровления деток – причём не только в детских садах, но и в домашних условиях?

– Действительно, в наших магазинах «Медтехника» большой ассортимент товаров для профилактики различных заболеваний у детей. Сейчас начало учебного года, многие детки пойдут впервые в школу. Очень важно, чтобы родители обращали внимание на нагрузку на детский позвоночник. Непривычно тяжёлые ранцы, нужно долго сидеть неподвижно – всё это может негативно сказаться на осанке. В помощь придут корректоры осанки, которые помогут деткам сразу научиться правильно сидеть и примут часть нагрузки на себя. Дома можно использовать специальные ортопедические подушки для разгрузки позвоночника во время исполнения домашнего задания.

У нас есть много различных рециркуляторов, облучателей, кварцевых ламп, специальных средств дезинфекции и гигиены – они предназначены для детских садов, школьных столовых и так далее. Скоро начнётся сезон простуд, ОРВИ и гриппа – никому ведь не хочется, чтобы дети разболелись. А позаботиться об этом можно, но и нужно – не только в детских учреждениях, но и дома. Взять ингалятор – это необходимая вещь в любой семье. Но они тоже бывают разные – паровые, компрессорные, ультразвуковые, небулайзеры. Например, меш-небулайзер весом всего в 97 граммов можно использовать даже во время сна, даже для лечения совсем маленьких детей.

Да и взрослым эти приборы не раз пригодятся – как и рефлекторы Минина, так называемые «синие лампы». А также ультрафиолетовый облучатель «Солнышко», который не только обеззараживает помещение, но и выполняет функцию тубусного кварца для физиотерапии в домашних условиях. И, конечно, назальные аспираторы. Например, маленьким деткам хорошо помогает электрический аспиратор «Чистый нос» – он просто и эффективно очищает самый крошечный носик.

Светодиодная соска – это новое российское изобретение – помогает младенцам в профилактике ОРВИ, стоматитов и других заболеваний. Кроме того, у нас большой выбор логопедической продукции и товаров для выравнивания прикуса. Есть и развивающие товары, например, на мелкую моторику, а также предназначенные для слабовидящих детей. А также подогреватели детского питания, видеоняни, микроскопы – можно долго всю продукцию перечислять. А вот на вопрос, чего в «Медтехнике» нет, если честно, трудно ответить.

– Как разобраться в большом выборе современных товаров для красоты и здоровья – какие из них подходят для домашнего использования?

– Очень многие приборы подходят для заботы о себе в домашних условиях, а не только для профессионалов в сфере красоты и здоровья. Применять их несложно – было бы желание ухаживать за собой и следить за своей фигурой. У нас в магазинах «Медтехника» подобран хороший ассортимент косметических аппаратов и массажёров, а также товаров для коррекции фигуры, помогающих убрать лишние сантиметры.

Есть приборы для ультразвуковой чистки лица, разнообразные миостимуляторы и мезароллеры для мезотерапии в домашних условиях. Есть электрические щётки и стерилизаторы, препятствующие образованию зубного камня, а также ирригаторы для профилактики и лечения заболеваний зубов и полости рта. Конечно, их применение – большая экономия на посещениях стоматолога. А различные кислородные концентраторы и коктейлеры – это настоящий домашний санаторий.

Можно оздоравливаться с помощью тренажёров – например, дети и взрослые могут заниматься в домашних условиях лечебной или дыхательной гимнастикой. У кого есть желание, но не хватает времени посещать фитнесс-центры, может прямо дома качать пресс и работать над проблемными зонами. А приятным дополнением при этом станет экономия денег на тренажёрных залах.

Плюс ко всему у нас есть большая группа товаров для здорового позвоночника – это разнообразные ортопедические изделия, акупунктурные коврики, подушки, стулья, тренажёры для растяжки спины. Есть свинг-машина – такие устанавливают в санаториях. Главное – определиться, какой вопрос или проблему вы хотите решить, а в магазине «Медтехника» обязательно найдётся то, что нужно.

– Какую ещё медтехнику можно применять дома?

– Различные терапевтические приборы – виброакустические, ультразвуковые, магнитные. Тонометры и глюкометры – необходимые нам каждый день. Турмалиновая продукция, о пользе которой в последнее время много говорят учёные, а наши покупатели уже успели почувствовать эту пользу на себе. Солевые лампы, чьи полезные свойства испытали многие. Увлажнители воздуха и средства гигиены. Всё, что нужно для профилактики и лечения. Всё, что требуется для ухода за лежачими больными. Всё, что необходимо для восстановления после травм и операций. Достаточно спросить – что вас интересует. В «Медтехнике» действительно есть всё и для всех – от вакуумных банок и слуховых аппаратов до алкотестеров, мебели и товаров для бассейнов.

Мы всегда радуем наших покупателей различными акциями – за ними можно следить по бегущей строке на нашем магазине или узнать по телефону. Кстати, с 1 по 15 сентября у нас скидка 20% на весь ассортимент. А некоторые наши товары совсем не обязательно покупать – в магазинах «Медтехника» организован прокат.

Любую продукцию можно заказать, не выходя из дома – по телефону 73-90-63, на нашем сайте, по электронной почте компании zakaz @ medshop 42. ru . Если у вас остались вопросы, я постараюсь на них ответить!

Ждём вас по адресам: Новокузнецк, ул. Строителей, 53, т. 73-90-63 ул. Бардина, 32, т 200-093 г. Прокопьевск, ул. Гагарина, 33Б, т 62-02-50 г. Междуреченск, ул. Строителей, 9, т 5-41-00 e.mail: zakaz@medshop42.ru