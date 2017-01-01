В Новокузнецке вместо «Калоши» открылся новый бар

В Новокузнецке на месте диско-бара «Калоша» теперь работает «О2»(Кислород). Новый бар открылся в конце августа. Заведение работает с 12:00 до 6:00 каждый день, сообщает ВашГород.ру.

Каждые выходные для отдыхающих в «О2» проходят тематические вечеринки.

«Совсем скоро мы начнем работать днём, радуя вас вкусным бизнес-ланчем и легкой, непринужденной обстановкой!» - сообщили в официальной группе ВКонтакте.

Ранее мы сообщили, что в Новокузнецке открылась новая кофейня.