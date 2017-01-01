Путин рассказал о рекордном снижении инфляции

Сегодня президент России Владимир Путин рассказал коллегам по БРИКС о рекордном снижении инфляции и росте экономики.

«В стране удалось добиться рекордного снижения инфляции до 3,5%, при этом мы наблюдаем экономический рост более 2%. Можно уже говорить о восстановлении темпов экономического роста», - рассказал президент.

Помимо этого президент отметил, что в стране увеличиваются инвестиции в основной капитал (около 4%) и растет торговый оборот, причем за вычетом нефтегазового сектора (25% за первое полугодие). Рост демонстрируют и промышленность, и сельхозпроизводство. На фоне этого фиксируется рекордно низкий уровень безработицы (в районе 5%), сообщает Интерфакс.

Ранее Владимир Путин назвал главные качества президента.