Кузбассовцы утопают в промышленных отходах

За первое полугодие 2017-го число исков об экологических нарушениях в Кузбассе выросло в 1,4 раза - до 89 против 62, вдобавок почти на 14% возросло число представлений - 249 против 219. На фоне этого выявлено более 1360 нарушений природоохранного законодательства, что на 13,5% меньше, чем годом ранее (1575 нарушений).

Самое большое число нарушений закона было выявлено в сфере отходов производства и потребления, охраны вод и атмосферного воздуха, лесопользования, сообщает Коммерсант-Сибирь.

По итогам прокурорских проверок было доказано, что уровень загрязнения воды и воздуха в регионе остается высоким. Несмотря на такую серьёзную ситуацию, более 75% предприятий сбрасывают в местные реки сточные воды без очистки, либо без надлежащей очистки.

Надзорные органы ведут активную работу по выявлению предприятий-нарушителей. За шесть месяцев 2017-ого прокуроры внесли 22 представления, проверив 36 предприятий. В итоге более 30 должностных лиц были привлечены к административной ответственности с общей суммой штрафов 2,05 млн руб.

Ранее мы сообщили, что власти Новокузнецка озаботились сбросами в Абушку.