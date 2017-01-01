В Новокузнецке приватизируют муниципальную сеть аптек

Муниципальное предприятие «Аптеки 42+» меняет юридическую форму. В июне депутаты горсовета решили его приватизировать.

Сейчас «Аптеки 42+» находятся в стадии реорганизации в акционерное общество. Уточняется, что предприятие не утратит статус юридического лица и продолжит свою деятельность.

В 2016 году, по данным системы Контур.Фокус, годовая выручка предприятия превысила 100 млн рублей, убыток - 16 млн рублей.

Сегодня «Аптеки 42+» производят необходимые для льготной категории горожан лекарства в небольших дозах.

Напомним, в январе этого года МП "Аптеки 42+" возглавила экс-депутат городского Совета Наталья Гайнулина.