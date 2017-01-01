В Новокузнецке замечено превышение ПДК оксида углерода

По информации Кемеровского гидрометцентра, за 2 и утро 4 сентября в Центральном районе Новокузнецка было зафиксировано превышение ПДК оксида углерода.

«Завтра, 5 сентября, общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается невысокий», - уточнили в ведомстве.

В конце августа в Новокузнецке было замечено превышение ПДК гидрофторида и пыли.