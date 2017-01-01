RSS    Реклама на сайте

Реклама


Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 4 Сентября 2017

В Новокузнецке замечено превышение ПДК оксида углерода

По информации Кемеровского гидрометцентра, за 2 и утро 4 сентября в Центральном районе Новокузнецка было зафиксировано превышение ПДК оксида углерода.

«Завтра, 5 сентября, общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается невысокий», - уточнили в ведомстве.

В конце августа в Новокузнецке было замечено превышение ПДК гидрофторида и пыли.

Для справки: Оксид углерода – это бесцветный газ без запаха, который снижает способность гемоглобина переносить и поставлять кислород. Он получается при сжигании органического материала, типа угля, древесины, бумаги, масла, бензина, газа, взрывчатых веществ или карбонатных материалов любого другого типа в условиях недостатка воздуха или кислорода. 

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники


Новости партнёров