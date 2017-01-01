В Новокузнецке замечено превышение ПДК оксида углерода

По информации Кемеровского гидрометцентра, за 2 и утро 4 сентября в Центральном районе Новокузнецка было зафиксировано превышение ПДК оксида углерода.
«Завтра, 5 сентября, общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается невысокий», - уточнили в ведомстве.
В конце августа в Новокузнецке было замечено превышение ПДК гидрофторида и пыли.
Для справки: Оксид углерода – это бесцветный газ без запаха, который снижает способность гемоглобина переносить и поставлять кислород. Он получается при сжигании органического материала, типа угля, древесины, бумаги, масла, бензина, газа, взрывчатых веществ или карбонатных материалов любого другого типа в условиях недостатка воздуха или кислорода.
novokuznetsk.su
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