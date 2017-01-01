Льготников в Кузбассе стало больше, а льгот - меньше

В первом полугодии 2017 года в Кемеровской области на 1,4% выросло число граждан, получающих соцподдержку из бюджетов всех уровней, и составило 826,9 тыс. человек против 815,3 тыс. в прошлом году.

Как уточняет "Коммерсант-Сибирь", размер субсидий на оплату ЖКУ при этом снизился на 16,3% и составил 2,196 млрд руб. против 2,623 млрд руб. годом ранее.

В первом полугодии федеральные льготы получали 278 тыс. человек, а региональные - 545,7 тыс. человек.

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг получили в Кузбассе в первом полугодии 49,5 тыс. семей, 4,5% от общего числа частных домохозяйств, сообщает Кемеровостат.

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