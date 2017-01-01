Все дома снесли, а нас оставили: В Новокузнецке несколько семей живут на заброшенной улице

Шахта Димитрова некогда была символом Куйбышевского района. Сегодня она закрыта, а жителей, чьи дома, расположены на подработанной территории, переселили, но не всех.

Четыре дома на улице Гористой остались на своих местах. Их жильцы сегодня буквально отрезаны от цивилизации - в огородах ничего не растёт из-за грунтовых вод, на вызов не приезжает даже скорая.

Ранее мы рассказывали о жителях улицы Пятилетка, куда нет автомобильного проезда.