Министр МЧС Владимир Пучков – в Новокузнецке

Глава МЧС Владимир Пучков прибыл в Новокузнецк на VIII Международную горноспасательную конференцию IMRB-2017.
Он возложил цветы к мемориалу на территории ВГСЧ, а затем отправился на торжественное открытие форума в Новокузнецком драмтеатре.
В Новокузнецк сегодня также приехали представители Австралии, Канады, ЮАР, Китая, Великобритании, Германии, Вьетнама, Польши, Румынии, Новой Зеландии, Словакии, Чехии, Армении и других стран.
Основная цель конференции обсуждение актуальных вопросов горноспасательного обслуживания и методов подготовки горноспасателей и шахтёров.
novokuznetsk.su
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