Министр МЧС Владимир Пучков – в Новокузнецке

Глава МЧС Владимир Пучков прибыл в Новокузнецк на VIII Международную горноспасательную конференцию IMRB-2017.

Он возложил цветы к мемориалу на территории ВГСЧ, а затем отправился на торжественное открытие форума в Новокузнецком драмтеатре.