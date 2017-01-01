RSS    Реклама на сайте

Реклама


Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 4 Сентября 2017

Министр МЧС Владимир Пучков – в Новокузнецке

Глава МЧС Владимир Пучков прибыл в Новокузнецк на VIII Международную горноспасательную конференцию IMRB-2017.

Он возложил цветы к мемориалу на территории ВГСЧ, а затем отправился на торжественное открытие форума в Новокузнецком драмтеатре.

В Новокузнецк сегодня также приехали представители Австралии, Канады, ЮАР, Китая, Великобритании, Германии, Вьетнама, Польши, Румынии, Новой Зеландии, Словакии, Чехии, Армении и других стран. 

Основная цель конференции обсуждение актуальных вопросов горноспасательного обслуживания и методов подготовки горноспасателей и шахтёров. 

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники


Новости партнёров