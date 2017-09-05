В Кузбассе ожидаются заморозки до -3 °С и мокрый снег

По информации Кемеровского Гидрометцентра, на предстоящей неделе в Кузбассе ожидаются заморозки с минусовыми температурами по ночам и мокрым снегом. Утром местами возможны осенние туманы.
Уже завтра, 5 сентября, дневная температура понизится из-за прохождения холодного атмосферного фронта до +12°С, по югу до +19,+24°С. Поднимется ветер до 15 м/с.
В некоторых регионах возможен дождь, днём гроза. В среду и четверг столбик термометра покажет +14°С,+19°С, а ночью опустится до 0,+5°С, местами заморозки -3°С.
Потеплеет только в воскресенье до +17°С, ночью около +9°С. Возможен дождь.
Синоптики предупреждают, что сентябрь будет на 1-2 градуса холоднее нормы.
05.09.2017 года на большей территории Кемеровской области сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости);
|
по Кемеровской области:
|
Дата
|
Температура воздуха, оС
|
Ветер
|
Явления погоды
|
ночь (мин)
|
день (макс)
|
направление
|
скорость, м/с
|
05.09
|
+2,+7, по югу
до +12, при прояснениях в низких местах заморозки 0,-2
|
+12,+17,
по югу +19,+24
|
Северо-западный
|
3-8,
местами порывы до 15
|
Переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, возможны грозы, ночью и утром местами туман
|
06.09
|
+3,+8, при прояснениях местами заморозки до -2
|
+14,+19
|
Северо-восточный
|
3-8,
местами порывы до 15
|
В отдельных районах небольшие дожди, ночью и утром местами туман
|
07.09
|
+2,+7, при прояснениях местами заморозки до -2
|
+14,+19
|
Северный
|
2-7,
местами порывы до 12
|
В отдельных районах небольшие дожди, ночью и утром местами туман
novokuznetsk.su
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