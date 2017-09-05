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Новость от 4 Сентября 2017

В Кузбассе ожидаются заморозки до -3 °С и мокрый снег

По информации Кемеровского Гидрометцентра, на предстоящей неделе в Кузбассе ожидаются заморозки с минусовыми температурами по ночам и мокрым снегом. Утром местами возможны осенние туманы.

Уже завтра, 5 сентября, дневная температура понизится из-за прохождения холодного атмосферного фронта до +12°С, по югу до +19,+24°С. Поднимется ветер до 15 м/с.

В некоторых регионах возможен дождь, днём гроза. В среду и четверг столбик термометра покажет  +14°С,+19°С, а ночью опустится до 0,+5°С, местами заморозки -3°С.

Потеплеет только в воскресенье до +17°С, ночью около +9°С. Возможен дождь.

Синоптики предупреждают, что сентябрь будет на 1-2 градуса холоднее нормы.

05.09.2017 года на большей территории Кемеровской области сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости);                                                                                           

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

05.09

+2,+7, по югу

до +12, при прояснениях в низких местах заморозки 0,-2

+12,+17,

по югу +19,+24

Северо-западный

3-8,

 местами порывы до 15

Переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, возможны грозы,  ночью и утром местами туман

06.09

+3,+8,   при           прояснениях местами заморозки до -2

+14,+19

Северо-восточный

3-8,

местами порывы до 15

В отдельных районах небольшие дожди, ночью и утром местами туман

07.09

+2,+7,   при          прояснениях местами заморозки до -2

+14,+19

Северный

2-7,

местами порывы до 12

В отдельных районах небольшие дожди, ночью и утром местами туман

 

 

novokuznetsk.su

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