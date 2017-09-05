В Кузбассе ожидаются заморозки до -3 °С и мокрый снег

По информации Кемеровского Гидрометцентра, на предстоящей неделе в Кузбассе ожидаются заморозки с минусовыми температурами по ночам и мокрым снегом. Утром местами возможны осенние туманы.

Уже завтра, 5 сентября, дневная температура понизится из-за прохождения холодного атмосферного фронта до +12°С, по югу до +19,+24°С. Поднимется ветер до 15 м/с.

В некоторых регионах возможен дождь, днём гроза. В среду и четверг столбик термометра покажет +14°С,+19°С, а ночью опустится до 0,+5°С, местами заморозки -3°С.

Потеплеет только в воскресенье до +17°С, ночью около +9°С. Возможен дождь.

Синоптики предупреждают, что сентябрь будет на 1-2 градуса холоднее нормы.