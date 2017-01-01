Назначение в администрации Новокузнецка

В администрации города сменился председатель комитета ЖКХ. Сергея Кулманакова сменил Вячеслав Ступин. Как сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка, Сергей Кулманаков уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Вячеслав Ступин родился в 1989 году. Первое высшее образование получил в 2013 году в Кузбасской государственной педагогической академии. В 2017-м получил второе высшее в НФИ КемГУ по специальности – «Государственное и муниципальное управление».

Трудовая биография неразрывно связана с жилищно-коммунальной сферой. В 2011 году Вячеслав Сергеевич пришел работать в администрацию Кузнецкого района главным специалистом по ЖКХ. Через четыре года стал заместителем главного инженера по тепловым сетям МП «Сибирская сбытовая компания».

В 2016 году вернулся в администрацию Кузнецкого района на должность начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. С середины прошлого года и до момента назначения, работал на должности начальника управления по вопросам жизнеобеспечения территории Кузнецкого района. К исполнению обязанностей председателя комитета ЖКХ Вячеслав Сергеевич приступил в понедельник, 4 сентября.

novokuznetsk.su

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