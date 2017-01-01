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Новость от 5 Сентября 2017

Реконструкцию Бызовского шоссе снова перенесли

Власти Новокузнецка вновь перенесли сроки ремонта Бызовского шоссе. 

Как рассказал novkuznetsk.su замглавы по строительству Виталий Солоненко, сейчас идёт работа над проектной документацией на реконструкцию Бызовского шоссе, от кольцевой развязки ш.Ильинское - ш.Бызовское до развязки ш.Бызовское - ш.Космическое.

"Проект разрабатывается в соответствии с действующими нормативными требованиями и предусматривает устройство дорожных знаков, дорожной разметки, ограждения, светофорной сигнализации, наружного освещения, остановочных павильонов, пешеходных зон, обеспечение мероприятий по обеспечению доступности объекта маломобильных групп населения. Реализация мероприятия планируется на 2019-2020 годы", - сообщил чиновник.

Ранее Виталий Солоненко комментировал SU, что реконструкция шоссе начнётся в 2018 году.

По решению суда ремонт должны были завершить ещё в сентябре 2016 года.

Напомним, проект реконструкции обошёлся в 5,7 млн рублей, хотя изначально администрация закладывала на это почти в два раза больше.

novokuznetsk.su

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