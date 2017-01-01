Власти Новокузнецка убрали свастику с символа Победы

В минувшие выходные жители Новокузнецка сообщили, что вандалы осквернили фасад помещения электроподстанции во дворе дома №29 по улице Тольятти. Неизвестные нарисовали свастику поверх рисунка, посвященного победе в Великой Отечественной войне.

Местные жители забили тревогу и обратились к местным властям, с просьбой восстановить символ.

«В течение часа после заявки свастика была закрашена и тематический граффити восстановлен», - уточнили в пресс-службе администрации.

Этим делом заинтересовались правоохранительные органы. Следователи проверяют информацию, опубликованную в СМИ и ищут неизвестных, которые испортили символ Победы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в ГУ МВД по Кемеровской области.