Тренер "Кузни" рассказал, как вернуть клуб в КХЛ

Наставник "Металлурга" Вадим Шахрайчук поделился своим мнением, как можно вернуть команду в КХЛ.
По словам украинского специалиста, клуб в прошлом сезоне выполнял все требования КХЛ по финансированию, но лигу это не остановило. Исключение «Металлурга» – трагедия новокузнецкого хоккея.
В интервью "Советскому спорту" он также озвучил план возвращения в сильнейшую лигу Евразии.
"Как нам сказали, план простейший: финансирование умножить на два, стадион – до 10-12 тысяч зрителей, и вы с завтрашнего дня в КХЛ. А если смотреть реально – пусть и выглядит пессимистически, но не думаю, что в ближайшем будущем это получится. Только если опять в КХЛ что-то поменяется", – сказал Шахрайчук.
novokuznetsk.su
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