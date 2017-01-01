Тренер "Кузни" рассказал, как вернуть клуб в КХЛ

Наставник "Металлурга" Вадим Шахрайчук поделился своим мнением, как можно вернуть команду в КХЛ.

По словам украинского специалиста, клуб в прошлом сезоне выполнял все требования КХЛ по финансированию, но лигу это не остановило. Исключение «Металлурга» – трагедия новокузнецкого хоккея.

В интервью "Советскому спорту" он также озвучил план возвращения в сильнейшую лигу Евразии.