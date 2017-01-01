Новосибирская компания банкротит лучший разрез Кузбасса

В арбитражном суде Кемеровской области рассмотрят дело о банкротстве ООО «Разрез Кийзасский». Как сообщает "Тайга.инфо", компания за первое полугодие 2017 года показала наибольший прирост по добыче, а в АКО назвали её лучшим предприятием с открытой добычей угля.

Причиной иска стала задолженность "Разреза Кийзасский" более 61 млн рублей перед новосибирским ООО "Сибугольстрой".

Ранее новосибирцы уже выиграли одно дело у кузбассовцев. Стороны заключили договор, по которому "Сибугольстрой" проводил вскрышные работы для "Разреза Кийзасский" в 2015 году, но заказчик через некоторое время расторг документ в одностороннем порядке. «Сибугольстрой» обратилось в суд за возмещением убытков. Рассмотрение иска о банкротстве назначено на 20 сентября.

В 2017 году «Разрез Кийзасский» планирует добыть более 10 млн тонн угля.