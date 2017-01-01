Новокузнечан научат из тыквы и арбуза делать оригинальные арт-объекты

В эту пятницу, 8 сентября, жители Новокузнецка отметят День садовода. В честь этого в Арт-сквере будут организованы многочисленные конкурсы (выберут самые красивые и самые тяжёлые овощи) и мастер-классы. Кроме этого пройдет тематическая фотовыставка - «сушка» по двум направлениям – «Кузнецкая усадьба» и «Юный садовод».

Для дачников и садоводов выступят местные коллективы. При этом любой желающий сможет научиться делать оригинальные арт-объекты из арбуза, тыквы и других овощей на мастер-классе по карвингу.

Специальным гостем мероприятия станет учёный агроном Анатолий Степнов, который расскажет всё о саженцах. А «изюминкой» мероприятия станут «Дачные посиделки» с Еленой Павловской, где за чашкой чая можно будет обсудить русские народные рецепты.

Принять участие в конкурсе, можно позвонив по телефону 8(3843) 321-681, все подробности на сайте администрации.