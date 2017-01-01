Новокузнечане встретили дикого медведя в собственном дворе

Под Новокузнецком медведь вышел к одной из дач, напугав владельцев.

В интернете опубликованы фото вылазки лесного хищника в огороды.

Как сообщает "ВашГород.ру", местные жители уже стали привыкать к встречам с медведями. Этим летом звери достаточно часто стали появляться в посёлках.