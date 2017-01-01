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Новость от 5 Сентября 2017

Новокузнечане встретили дикого медведя в собственном дворе

Под Новокузнецком медведь вышел к одной из дач, напугав владельцев.

В интернете опубликованы фото вылазки лесного хищника в огороды.

Как сообщает "ВашГород.ру", местные жители уже стали привыкать к встречам с медведями. Этим летом звери достаточно часто стали появляться в посёлках.

Ранее на медведя жаловались члены дачных обществ «Пруды» и «Грачики» рядом с селом Костёнково, добавили в издании. Там якобы бродил молодой мишка.

novokuznetsk.su

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