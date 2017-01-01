В Новокузнецке пройдёт масштабный электрофорум

В этот четверг, 7 сентября, в Новокузнецке пройдёт масштабный электротехнический форум. Ради этого события в город приедут представители компаний электротехники и производители электротехнической продукции, а также потенциальные клиенты из различных отраслей.

На масштабной площадке бизнесмены смогут представить свои новинки и поделиться опытом.

«В рамках форума пройдут презентации технических новинок и консультации от ведущих производителей. Кроме этого можно посетить семинары по актуальным вопросам энергосбережения. Уже сейчас у нас 2, 8 тыс. зарегистрированных участников. Мероприятие посетят и представители городской администрации. Так как на встречу приедут бизнесмены со всего юга Кузбасса, то мы организуем бесплатные автобусы, которые доставят участников на форум», - уточнила для SU менеджер отдела продаж ЭТМ Евгения Басманова.

Электрофорум организован компанией ЭТМ для профессионалов рынка электротехники. Мероприятие стартует в 10 часов на ул. Автотранспортная, 51, павильон 1. Узнать подробности можно на официальном сайте форума.

Для справки: Компания ЭТМ является профессиональным дистрибьютором электротехники на всей территории России.