Россияне чувствуют себя чуть богаче

Россиян, считающих себя бедными, стало меньше. Об этом сообщают эксперты РАНХиГС. Социологи провели масштабный опрос и выяснили, что во втором квартале 2017-ого из 2 тыс. опрошенных только 29 % назвали свой уровень материального положения низким. Такие же показатели были несколько лет назад – в 2012 году.

Для сравнения, в 2015-ом и 2016-ом годах бедными себя считали 33 % респондентов. Самый оптимистичный показатель был в 2014-ом году — бедными назвали себя 25 % россиян, передаёт ВашГород.ру со ссылкой на газету Известия.

Эксперты отмечают, что эти данные не отражают истинное положение дел в стране – ведь многие не признаются о своём бедственном положении.

Ранее мы сообщили, что по прогнозам Министерства экономического развития, реальные доходы россиян за три года вырастут всего на 1,2%.