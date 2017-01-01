Глава МЧС: В России создадут единую горноспасательную службу

Накануне в Новокузнецк приехал глава МЧС Владимир Пучков. Выступая на международной горноспасательной конференции IMRB-2017, он заявил, что до конца этого года планируется создать единую горноспасательную службу.

Новое ведомство призвано повысить эффективность деятельности спасателей в обеспечении безопасности на шахтах и других объектах горного хозяйства, передаёт Интерфакс-Сибирь.

"Проект уже разработан для рассмотрения в правительстве РФ. С одной стороны, объединение усилий повысит эффективность, а с другой стороны - непрофильные расходы объектов экономики сократятся", - уточнил министр.

По словам Пучкова, в единой горноспасательной службе будут работать только высококвалифицированные кадры, которые прошли специальную подготовку в центрах МЧС.

Ранее мы сообщили, что на конференцию прибыли также горноспасатели из Канады, Австралии, ЮАР, Китая, Германии, Великобритании, Вьетнама и др.