Кузбассовцы мечтают работать дома в пижаме

Эксперты сайта Зарплата.ру расспросили работающих кузбассовцев об их предпочтениях. Выяснилось, что многие хотят работать из дома. При этом только 9% признались, что им не надо ходить в офис.

Больше всего работающих горожан привлекает возможность решать днём свои дела, не отрываясь от рабочего процесса (72%), и экономить время и деньги на дорогу (58% и 44%).

Многих привлекает перспектива обедать дома, не приводить себя в порядок - ходить дома в пижаме и не бриться. Более 16% респондентов не любят общаться с коллегами лично и готовы перейти на виртуальную переписку.

Многие женщины отметили, что работая дома, можно уделять больше времени детям и есть возможность дополнительного заработка.

Несмотря на сильное желание кузбассовцев работать дома, только 33% готовы потерять в зарплате ради свободного графика, а ещё 65% из них не готовы перейти на удаленную работу, если уровень доходов сократится.