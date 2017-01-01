Кузбассовец предлагает отменить комиссию при оплате коммуналки

На сайте инициатив «Банк Идей» житель Кемеровской области Андрей предлагает организовать во всех региональных пунктах оплаты ЖКУ приём банковских карт и добиться отмены комиссий при оплате коммуналки через интернет-сайты.

Его предложение поддержали многие кузбассовцы, отметив, что эти меры в разы упростили бы процедуру оплаты и помогли бы сэкономить горожанам. Идею Андрея областные власти пока никак не прокомментировали.

Ранее замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис рассказал, что в ближайшее время будет опробована новая система предоплаты за жилищно-коммунальные услуги.