На каких врачей массово жалуются россияне

В медицинской сфере много нерешённых проблем. Россияне слишком часто сталкиваются с отказом в необходимой операции и не могут добиться бесплатного лечения.

Как уточнили в Росздравнадзоре, ежегодно более 60 тысяч жалоб поступает от россиян по вопросам медицинской помощи.

Чаще всего пациенты жалуются на акушеров-гинекологов, педиатров и онкологов, сообщает ВашГород.ру. Именно в этих сферах наблюдается наибольшее количество неподтверждённых диагнозов - до 80%.

По мнению врача-терапевта Людмилы Лапы, у врачей, работающих в муниципальных организациях, нет мотивации вежливо обращаться с пациентами и уделять им нужное количество времени. Поэтому нужно активней использовать экономическое стимулирование.

Ранее эксперты рассказали, что медикам урезают стимулирующие выплаты.