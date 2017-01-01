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Новость от 5 Сентября 2017

Путин назначил замначальника кузбасского главка МВД

Как и ожидалось, должность начальника ГУ МВД России по Кемеровской области занял полковник полиции Александр Табакаев.

Соответствующее постановление подписал президент РФ Владимир Путин. Сегодня, 5 сентября, его уже представили личному составу полиции, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Александр Табакаев окончил Омскую высшую школу милиции МВД и Академию Управления МВД. Свою карьеру в органах МВД начал с 1988 года.  До этого назначения работал заместителем министра внутренних дел по Республике Алтай.

novokuznetsk.su

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