РУСАЛ начинает поставлять алюминий на новый сегмент внутреннего рынка

ОК РУСАЛ объявляет о производстве первого в России высоковольтного силового трансформатора с алюминиевыми обмотками высокого напряжения.

Проект реализовывался Инжинирингово-строительным дивизионом в течение 2016-2017 годов в рамках программы по повышению надежности работы электрооборудования на алюминиевых заводах РУСАЛа. Конструкцию разработал и изготовил один из ведущих российских производителей электротехнического оборудования – компания СВЭЛ.

Ключевое преимущество трансформаторов с алюминиевыми обмотками, предназначенных для эксплуатации в сети 220 кВ, заключается в их ценовой конкурентоспособности по сравнению с медными аналогами, повышенной энергоэффективности и обеспечении требуемой надежности эксплуатации.

Первый трансформатор большой мощности ОРД-66667/220/10 уже поступил на Братский алюминиевый завод и будет, в составе трансформаторной группы, снабжать электроэнергией одну из четырех серий корпусов электролиза. Также РУСАЛ планирует установить новый тип трансформаторов на Красноярском алюминиевом заводе.

«РУСАЛ активно сотрудничает с партнерами в энергетическом секторе по ряду проектов для более широкого применения алюминия, в том числе для обмоток силовых трансформаторов больших габаритных размеров, которые традиционно изготавливаются из медных проводников. По нашим оценкам, потребность внутреннего рынка на подобную продукцию оценивается в объеме от 60 до 90 тыс. тонн в год. К 2021 году в России и странах Таможенного союза как минимум 30% обмоток силовых трансформаторов большой мощности могут быть изготовлены из алюминия», – отметил директор по инжинирингово-строительному бизнесу Алексей Баранцев.