Новый сквер в центре Новокузнецка остался без света

В редакцию SU пришло сообщение от горожанки, которая пожаловалась на недостаточное освещение сквера военной техники. По её словам, сразу несколько фонарей не работают, а на некоторых и вовсе нет плафонов.

«Уже который месяц в сквере боевой техники стоят одни опоры освещения без фонарей. Получается, что толком света нет вдоль школы№72. Сейчас учебный год начался, а дети в потёмках ходить будут», - пожаловалась новокузнечанка.

Она надеется, что городские власти обратят на это внимание.

Напомним, сквер военной техники был открыт в 2015 году в честь 9 Мая.