«Неимущественная взятка», или Россияне рискуют попасть в тюрьму за интим с руководством

В июне 2017-ого в Госдуму внесён законопроект, который расширяет понятие взятки и подкупа в Уголовном кодексе. Автор инициативы, член партии «Единая Россия», зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Анатолий Выборный предлагает ввести новые понятия - «неимущественная взятка» и «услуги неимущественного характера».

«Наказывать надо за кумовство на работе или когда назначают на высокую должность человека, не имеющего соответствующей квалификации»,- уверен Анатолий Выборный.

Если поправки примут, то за получение и дачу такой взятки будет грозить уголовная ответственность до четырёх лет лишения свободы.

Но что значит такое расплывчатое понятие «неимущественная взятка»? Как разъяснил корреспонденту SU практикующий юрист Юрий Кузнецов, под это понятие попадают действия, которые не имеют денежной оценки, рыночной стоимости.

«Объясняю схематично: услуги неимущественного характера - это то, что нельзя потрогать, а взяткополучателю от этого хорошо. К примеру, его детей пристроили на хлебную должность в Газпром или Роснефть. А кумовство - это рассаживание везде, где можешь своих близких и дальних родственников, а также родственников жены и пр. Необязательно в прямом подчинении (это и сейчас на госслужбе запрещено законом, а во многих компаниях внутренними документами)», - уточнил юрист.



Ознакомление с основными тезисами нового законопроекта вызывает вопрос у многих россиян, будут ли считаться интимные услуги взяткой? Получается, что, согласившись на связь с директором ради повышения, можно получить срок?

«Это сложный вопрос. Все зависит от того, удастся ли в суде определить стоимость услуги или хотя бы подтвердить её наличие. Отмечу, очень трудно доказать причинно-следственную связь в данном случае», - рассказал Юрий Кузнецов.

По мнению практикующего юриста, сам по себе закон жизнеспособен.

«Закон могут принять при условии волевого решения власти. Волевое решение присутствует, что подтверждает ряд посадок чиновников, отнюдь не мелкого масштаба», - считает он.

Отметим, Анатолий Выборный уже второй раз за год вносит подобный законопроект. Первый вариант отправили на доработку, а второй - уже одобрили Верховный суд и Генпрокуратура.