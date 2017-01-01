Жители посёлка под Новокузнецком ждут введения ЧС

После объявления о начале ликвидации муниципальной управляющей компании от многоквартирных домов в пос.Металлургов Новокузнецкого района стало некому вывозить мусор.

Проблемы у селян начались после того, как учредитель (Новокузнецкий муниципальный район) объявил о ликвидации юридического лица МКП «Управляющая компания Новокузнецкого муниципального района». Контейнеры для вывоза ТКО исчезли вместе с муниципальным коммунальным предприятием. Тот факт, что в обязанности органов местного самоуправления входит организация обращения с отходами чиновников мало взволновал.

Вот только невзирая на решения районной администрации, у жителей многоэтажек поселка мусор продолжает накапливаться. А выкидывать его некуда. В нюансы правовых взаимоотношений посвящены не все жители МКД, поэтому по старинке мусорные пакеты начали кочевать из помойных ведер в квартирах к месту привычного его складирования. Некоторые граждане в ожидании возвращения мусорных контейнеров хранят пакеты с отходами у себя дома. Как долго они смогут терпеть в квартирах ароматы, сопровождающие складирование мусора вопрос открытый.

Примечательно, что в одном из этих многоквартирных домов находится офис поселковой администрации. Но на решение проблемы это никак не влияет.

Правда, получено обещание, что мусор будет вывезен во вторник утром, то есть на шестой день после последнего опорожнения контейнеров! Если этого не произойдет, то придется ждать пока будет объявлено чрезвычайное положение и мусор будет вывезен силами МЧС.