Численность населения Кузбасса стремительно сокращается

Кемеровостат опубликовал статистику по численности населения. На начало 2017 года в Кузбассе проживали 2 708 844 человека, что на 8 783 человека меньше, чем в прошлом году (2 717 627 человек).

Эксперты отмечают, что жителей становится меньше не только в городах, но и в сельских территориях. Причём тревожная тенденция фиксируется уже не первый год.

Отметим, в регионе больше женщин (1 465 301), чем мужчин (1 243 543). Преимущественно в Кузбассе проживает людей в возрасте от 55 до 59 лет (более 120 420 человек).