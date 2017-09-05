Дроздов: В России сложилась тревожная экологическая ситуация

По мнению председателя правления международного движения "Terra Viva" Николая Дроздова, в России слишком много свалок, которые губят экологию страны, передаёт РИА Новости.

Он отметил, что в первую очередь нужно ликвидировать свалки железных бочек из-под топлива в Арктике. Николай Дроздов подчеркнул, что намерен об этой проблеме говорить лично с президентом Владимиром Путиным.

"Экологическая ситуация тяжелая. Очень много свалок. Им сейчас уделяется внимание, но их очень много, и они растут. А мусоросжигательные заводы загрязняют воздушную среду. А что делать с железом в Арктике? Вывозить – дорого", — сказал знаменитый зоолог.

Он подчеркнул, что мусор нужно не складировать, а перерабатывать.

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