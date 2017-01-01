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Новость от 6 Сентября 2017

Новокузнецк: Очередные перестановки во власти

С понедельника Вячеслав Ступин возглавляет комитет ЖКХ, он перешёл на эту должность из администрации Кузнецкого района. Естественно, это назначение спровоцировало новые перестановки в районной администрации.

Как сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка, 

- на должность начальника управления по вопросам жизнеобеспечения территории района назначен Горбунов Сергей Николаевич, тел. 32-14-03 дни приема по личным вопросам еженедельно по средам с 10-00 до 12-00ч;

- начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства назначена Соловьева Светлана Александровна тел. 32-14-15 дни приема еженедельно по средам с 14-00ч. до 17-00ч.

- ведущим специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по вопросам жилищного характера ) назначена Лебеденко Ксения Павловна тел.32-14-23 дни приема еженедельно: понедельник, четверг с 15-00 до 17-00 по предварительной записи по тел. 37-14-97 (дежурный).

novokuznetsk.su

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