Новокузнецк: Очередные перестановки во власти

Как сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка,

- на должность начальника управления по вопросам жизнеобеспечения территории района назначен Горбунов Сергей Николаевич, тел. 32-14-03 дни приема по личным вопросам еженедельно по средам с 10-00 до 12-00ч;

- начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства назначена Соловьева Светлана Александровна тел. 32-14-15 дни приема еженедельно по средам с 14-00ч. до 17-00ч.

- ведущим специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по вопросам жилищного характера ) назначена Лебеденко Ксения Павловна тел.32-14-23 дни приема еженедельно: понедельник, четверг с 15-00 до 17-00 по предварительной записи по тел. 37-14-97 (дежурный).