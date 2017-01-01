Министр МЧС рассказал об уникальности новокузнецкого горноспасательного центра

В Новокузнецке стартовала Международная горноспасательная конференция IMRB-2017. Ради этого в город приехали ведущие горноспасатели из 22 стран мира и министр МЧС РФ Владимир Пучков.

Он показал иностранным коллегам новый центр и рассказал об его уникальности.

«Уникальность центра заключается в том, что подготовка шахтёров и горноспасателей проводится в максимально приближенных к реальности условиях. Создан отряд оперативного реагирования, горноспасатели которого направляются на ликвидацию самых сложных аварийных случаев. Благодаря новому центру, горноспасатели МЧС и специалисты вспомогательных команд могут совершенствовать свой профессионализм», - рассказал он.

Иностранные гости также были впечатлены исключительным современным оборудованием, которым оснащён центр.

Как уточнили в ГУ МЧС по Кемеровской области, сегодня и завтра спасатели будут участвовать в мастер-классах, где смогут поделиться опытом и рассказать о перспективах развития горноспасательного дела и медицинском обеспечении горноспасательных работ.