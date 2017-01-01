Где можно купить оптом дешёвые овощи в Новокузнецке

В разных районах Новокузнецка начали открываться традиционные овощные ярмарки, где можно купить оптом всё необходимое к зиме по сниженным ценам.

Ярмарки уже работают в Кузнецком (ул. Ленина, 33г, ТЦ «Кузнецкий»), Куйбышевском (ул. Мичурина, 5 и ул. Циолковского, 2а) и Заводском районах (ул. Тореза, 22 д, площадь около бассейна «Запсибовец»). Там уже можно купить морковь, капусту, картофель и свеклу.