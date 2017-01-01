Где можно купить оптом дешёвые овощи в Новокузнецке

В разных районах Новокузнецка начали открываться традиционные овощные ярмарки, где можно купить оптом всё необходимое к зиме по сниженным ценам.
Ярмарки уже работают в Кузнецком (ул. Ленина, 33г, ТЦ «Кузнецкий»), Куйбышевском (ул. Мичурина, 5 и ул. Циолковского, 2а) и Заводском районах (ул. Тореза, 22 д, площадь около бассейна «Запсибовец»). Там уже можно купить морковь, капусту, картофель и свеклу.
Сегодня откроются ещё две такие овощные ярмарки. Они расположатся в Кузнецком районе на ул. Обнорского, 31 и на ул. Народной, 1а (ТЦ «Народный»).
С 8 сентября начнут работу ярмарки в Центральном районе города (у ТК «Левобережный» по пр. Дружбы, 62, торговые площадки у погребов по ул. Транспортной, 78-136, а также на Площади общественных мероприятий) и в Новоильинском районе (территория по пр. Запсибовцев,16б и 6г).
Работа пяти торговых точек Орджоникидзевского района будет организована с 10 сентября. Здесь новокузнечане смогут приобрести овощи у ТК «Белые дома» (ул. Зыряновская, 77а), у ТК «Байдаевский» (ул. Разведчиков, 15а), у ТЦ «Сибирский городок» (ул. Зорге, 17), у ТЦ «Восток» (ул. Новобайдаевская, 2), а также у ТРЦ «Полёт» (пр. Шахтеров, 19а).
novokuznetsk.su
Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники