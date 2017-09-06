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Новость от 6 Сентября 2017

В России хотят запретить лампы накаливания больше 50 Вт

По словам замминистра энергетики Антона Инюцына, в министерстве хотят запретить продажу ламп накаливания мощностью свыше 50 ватт.

"Сначала всё рассчитаем и обсудим, лишь потом передадим предложение в правительство на рассмотрение. Нужно взвешивать, готова ли промышленность заместить эти объемы", - рассказал он, выступая на Восточном экономическом форуме.

Заместитель министра подчеркнул, что конкретных решений пока нет – всё на стадии разговоров, передаёт Российская газета.

Напомним, в Новокузнецке завтра стартует масштабный электротехнический форум.

novokuznetsk.su

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