В России хотят запретить лампы накаливания больше 50 Вт

По словам замминистра энергетики Антона Инюцына, в министерстве хотят запретить продажу ламп накаливания мощностью свыше 50 ватт.

"Сначала всё рассчитаем и обсудим, лишь потом передадим предложение в правительство на рассмотрение. Нужно взвешивать, готова ли промышленность заместить эти объемы", - рассказал он, выступая на Восточном экономическом форуме.