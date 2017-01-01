У некоторых россиян больничный станет длиннее

Подготовлен приказ о продлении срока больничного для родителей с детьми, страдающими тяжелыми заболеваниями, в том числе ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает газета Известия со ссылкой на Минздрав.

Новый документ призван исключить нарушения и устранить сложности в получении листка временной нетрудоспособности и соответствующих денежных выплат для всех родителей с детьми-инвалидами в возрасте от 15 до 18 лет.

Вдобавок в Минздраве хотят увеличить с 15 лет (как это предусмотрено законом сейчас) до 18 возраст оказания поддержки родителям тяжелобольных детей других, ранее не входивших в этот перечень категорий.

Напомним, в Кузбассе зафиксирован наибольший уровень заболеваемости ВИЧ по стране. Поэтому этот законопроект актуален для нашего региона.