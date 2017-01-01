Эксперты назвали самых влиятельных российских политиков за август

Эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций составили рейтинг самых влиятельных российских политиков за август.

Безоговорочным лидером остаётся президент РФ Владимир Путин. Он очень активно провёл свой отпуск, занялся разработкой контрсанкций против США и успел посетить ряд регионов в связи с предстоящими выборами.

На втором месте расположился премьер-министр Дмитрий Медведев, на третьем – глава «Роснефти» Игорь Сечин.

В пятёрку самых влиятельных политиков вошли глава президентской администрации Антон Вайно и Сергей Шойгу.