Сбербанк возьмёт на себя часть функций МФЦ

Россияне смогут в Сбербанке получить или обменять паспорт, водительские права и зарегистрировать квартиру.

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров отмечает, что банк начнёт выполнять некоторые функции МФЦ, что повысит доступность госуслуг и сэкономит время клиентов.

Этот проект будет реализован в пилотном режиме в нескольких регионах уже в 2018 году, сообщает ВашГород.ру со ссылкой на РБК. Если результат оправдает ожидания, то в 2019 году новые услуги внедрят во все отделения Сбербанка.

Ранее мы сообщили, что Сбербанк сделал неутешительные прогнозы относительно доходов россиян.