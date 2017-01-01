Кузбасские предприятия разбогатели

По информации Кемеровостата, сальдированная прибыль кузбасских предприятий достигла 146,8 млрд руб., что в 2,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (61,3 млрд руб.)

Самая большая прибыль была замечена в угольной отрасли - 122,1 млрд руб.(+ 83%). В прошлом году показатели были намного скромнее - 44,6 млрд руб. Хорошо идут дела и в торговой отрасли – рост замечен в 22 раза, с 359 млн руб. в первом полугодии 2016-ого до 7,94 млрд руб. в этом году.

Производство тепла, электроэнергии, водо- и газоснабжение Кузбасса получило 7,76 млрд руб. сальдированной прибыли против 6,16 млрд руб., сообщает Коммерсант-Сибирь.

Есть и те компании, которые не смогли выйти из кризиса и получить прибыль - к ним относятся предприятия пищевой промышленности Кузбасса (-330 млн руб. против -20 млн руб. годом ранее) и металлургии (-40 млн руб. против 3,3 млрд руб. прибыли).

В сфере производства машин и оборудования прибыль за первое полугодие было на уровне 0,7 млн руб. Годом ранее показатели были лучше - 281,4 млн руб.

Ранее социологи сообщили, что россияне стали себя чувствовать чуть богаче.