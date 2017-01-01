УФАС: Учебный центр в Новокузнецке распространял ложные слухи о конкурентах

В Новокузнецке представители «Учебно-методического центра» распространяли слухи о конкурентах.

Как уточнили в пресс-службе Кемеровского УФАС РФ, на работу негосударственного образовательного учреждения пожаловались представители компании «Профилактика РОСТ».

Они сообщили, что работник «УМЦ» обзванивает городские детские сады, настаивая на прохождении профгигиенической подготовки только в своём центре, дезинформировав при этом об отсутствии лицензии на это обучение у ООО «Профилактика РОСТ».

«Сам инцидент произошёл ещё в 2016 году, уже в январе 2017-ого антимонопольный орган выдал Учебно-методическому центру предупреждение и потребовал направить письма с опровержениями. Но требования были проигнорированы. В феврале возбудили дело по признакам недобросовестной конкуренции. Позже центр отказался от исковых требований», - рассказали в ведомстве

В итоге представители УФАС признала действия НОУ ДПО «УМЦ» нарушением статьи 14.1 Закона о защите конкуренции. Обществу предписано устранить нарушения, направив потенциальным клиентам опровержения.