Гендиректор «Кузни» Сергей Зиновьев и тренерский штаб команды покидают клуб

«Кузня» в межсезонье заметно обновила состав. Команда после исключения из КХЛ по сути комплектовалась с чистого листа. И «Металлург», и «Кузнецкие Медведи» сейчас переживают серьёзное обновление. При этом клуб и в дальнейшем намерен делать акцент при формировании и взрослой, и молодёжной команд Новокузнецка на воспитанников специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Металлург».

Новый сезон Высшей хоккейной лиги стартует 8 сентября. «Металлург» первый матч в регулярном чемпионате ВХЛ проведет 13 сентября. Команда Новокузнецка на арене «Кузнецких Металлургов» примет «Южный Урал» из Орска. Сейчас хоккеисты проводят заключительный предсезонный этап подготовки.

Высшая хоккейная лига, где в предстоящем сезоне дебютирует новокузнецкий «Металлург», включает в себя 27 клубов. В состав участников, помимо российских команд, среди которых сильные клубы из Санкт-Петербурга и Красноярска, также входят по два представителя Китая и Казахстана.

«Кузня» в межсезонье заметно обновила состав. Команда, после исключения из КХЛ, по сути комплектовалась с чистого листа. И «Металлург», и «Кузнецкие Медведи» сейчас переживают серьезное обновление. При этом клуб и в дальнейшем намерен делать акцент при формировании и взрослой, и молодежной команд Новокузнецка на воспитанников специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Металлург».

С этой целью взаимодействие выстроенной вертикали хоккея Новокузнецка: клуб, первая команда («Металлург») – молодежная команда («Кузнецкие Медведи») – юниорская команда («Металлург-ЮХЛ») – школа, детско-юношеские команды (СДЮСШОР «Металлург»), станет еще более плотным и конструктивным. Приглашение опытных специалистов должно способствовать дальнейшему прогрессу юных воспитанников хоккейной школы Новокузнецка, их последующему выступлению в составе «Медведей» и «Металлурга», а также возвращению в состав нашей команды тех местных воспитанников, которые ранее покинули родной клуб по разным причинам. Для этого и необходимы определенные перемены.

В стартующем сезоне «Металлург» и «Кузнецких Медведей» ждут амбициозные турнирные задачи, для достижения которых также необходимы дальнейшие кадровые изменения. Генеральный директор «Металлурга» Сергей Зиновьев и тренерский штаб команды «Металлург» покидают клуб.

Состав «Кузнецких Медведей» для выступления в сезоне МХЛ уже укомплектован. Формирование состава команды «Металлург» сейчас находится в активной завершающей фазе. Часть игроков уже заявлена для выступления в сезоне ВХЛ, с остальными хоккеистами, в которых заинтересован клуб, контракты будут подписаны в самое ближайшее время. В связи с произошедшими кадровыми изменениями, в «Металлурге» ожидается появление и нескольких новых игроков, что повысит конкуренцию среди хоккеистов за попадание в основной состав команды.

Попечительский совет Ассоциации «Новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» выражает благодарность Сергею Зиновьеву и всему тренерскому штабу Вадима Шахрайчука за проделанную работу по формированию и подготовке команды к сезону, сохранение вектора развития по привлечению в состав «Металлурга» большего числа местных воспитанников и весомый вклад в развитие материально-технической базы клуба. Отдельного упоминания заслуживают успехи «Кузнецких Медведей» в Молодежной хоккейной лиге: новокузнечане дошли до полуфинала Кубка Харламова и в итоге завоевали бронзовые медали турнира, что стало одним из лучших результатов в истории клуба. Матчи «Медведей» в плей-офф вызвали большой ажиотаж среди любителей хоккея Кузбасса – на заключительной игре сезона во Дворце спорта присутствовало более 7500 зрителей.

Последним рабочим днем в новокузнецком хоккейном клубе для специалистов станет 7 сентября 2017 года.