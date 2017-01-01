В Новокузнецке прогноз погоды станет точнее

В Новокузнецке установили дополнительную автоматическую станцию. Она должна стать помощницей Новоильинской метеоплощадки. Новое оборудование установили вместо устаревшей мачты, которая служила синоптикам почти 70 лет.

«У Новокузнецка сложный рельеф, долины, Ильинка стоит на несколько другом рельефе, отличающемся от Центрального района. Поэтому некоторые параметры будут отличаться. И для уточнения нужны дополнительные пункты наблюдения», - рассказал ТВН директор Новокузнецкой гидрометобсерватории Виктор Дмитриев.

Новое оборудование – это мачта с приборами, которые считывают скорость и направление ветра, температуру, влажность и давление. Эксперты сообщают, что автоматическая метеостанция поможет разводить потоки информации, поэтому прогнозы станут более точными.

Подобные мини-метеостанции есть в Кемерове, Мысках, Ленинске-Кузнецком и Верх-Чебуле.

Напомним, синоптики дали предварительный прогноз погоды в Новокузнецке на сентябрь.