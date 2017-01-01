В Новокузнецке бизнесмена оштрафовали на полмиллиона за незаконный рекламный щит

Арбитражный суд Кемеровской области оштрафовал новокузнецкого предпринимателя на 500 тысяч рублей за незаконный рекламный щит.

Баннер на улице Орджоникидзе в Новокузнецке установлен без разрешительных документов, выяснили сотрудники комитета градостроительства исообщили об этом в полицию.

Стражи порядка провели расследование и нашли предпринимателя, установившего конструкцию. Суд оштрафовал бизнесмена на 500 тысяч рублей. Он дважды пытался обжаловать решение, но в вышестоящих инстанциях оставили жалобы предпринимателя без удовлетворения.

В очередной раз обратим внимание сотрудников комитета градостроительства и правоохранительных органов на щит, расположенный на въезде в Новоильинский район на проспекте Запсибовцев. На схеме размещения рекламных констукций его нет, а баннеры на нём периодически меняются. Например, в прошлом году для своего продвижения перед выборами этот щит использовал ныне депутат Госдумы Александр Максимов.